Цього року весна прийшла вчасно. За прогнозами синоптиків, наступними днями погода буде значно теплішою.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
2-го березня буде хмарно з проясненнями, опадів не очікують. Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 метрів за секунду.
Температура вночі подекуди опуститься до 6 градусів морозу, в Карпатах – до 10 градусів морозу. Натомість вдень повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті – 5-10 градусів тепла.
Що прогнозує Наталка Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом на 2 березня. Вона каже, що у цей день в Україні опадів не очікується, однак буде хмарно.
Вночі передбачається 2-7 градусів морозу, вдень – 2-7 градусів тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні України температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла.
Водночас у Києві переважатиме суха погода. Вночі буде морозно – до -4 градусів, вдень – +4+6 градусів.
Погода у містах
- Київ – +3...+5
- Ужгород – +7...+9
- Львів – +3..+5
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +3..+5
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +3..+5
- Луцьк – +3..+5
- Рівне – +3..+5
- Житомир – +3..+5
- Вінниця – +3..+5
- Одеса – +4...+6
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +6...+8
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – +3...+5
- Суми – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +1...+3
- Харків – +2...+4
Погода в Україні 2 березня / Фото Укргідрометцентр