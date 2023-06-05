В течение дня в регионах Украины ожидается переменная облачность. В общей сложности, 6 июня пройдет без осадков, лишь на территории западных областей кое-где выпадут дожди.
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Прогноз от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают, что на Закарпатье и Прикарпатье днем следует ожидать кратковременные дожди, местами пройдут грозы.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Средняя температура по Украине днем будет 22-27 градусов тепла, ночью – 9-14 градусов тепла. В то же время на высокогорье Карпат температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.
Следует отдельно добавить о погоде в Киевской области. По данным синоптиков, в области в течение дня будет облачно. Температура в столице в ночное время составит 12-14 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки 24-26 градусов тепла.
В Украине – пожарная опасность
Специалисты предупреждают, что до 8 июня в северных, большинстве западных, центральных, южных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В каких областях повышен уровень пожарной опасности / Фото Укргидрометцентра
Погода в городах
- Киев – +24...+26
- Ужгород – +22...+24
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – +24...+26
- Одесса – +24...+26
- Николаев – +23...+25
- Херсон – +24...+26
- Симферополь – +22..+24
- Кропивницкий – +24...+26
- Чернигов – +23...+25
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +22...+24
- Днепр – +22...+24
- Запорожье – +22...+24
- Донецк – +20...+22
- Луганск – +20...+22
- Харьков – +22...+24
Погода в Украине на 6 июня / Фото Укргидрометцентра