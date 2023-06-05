Протягом дня у регіонах України очікують мінливу хмарність. Загалом 6 червня пройде без опадів, лише на території західних областей подекуди випадуть дощі.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що на Закарпатті та Прикарпатті вдень варто очікувати короткочасні дощі, місцями пройдуть грози.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду. Середня температура по Україні вдень становитиме 22-27 градусів тепла, вночі – 9-14 градусів тепла. Водночас на високогір'ї Карпат температура повітря становитиме 14-19 градусів тепла.

Варто окремо додати про погоду на Київщині. За даними синоптиків, в області протягом дня буде хмарно. Температура у столиці у нічну пору становитиме 12-14 градусів тепла, натомість вдень стовпчики термометрів підіймуться до позначки 24-26 градусів тепла.

В Україні – пожежна небезпека

Так, фахівці попереджають, що до 8 червня в північних, більшості західних, центральних, південних та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В яких областях підвищений рівень пожежної небезпеки / Фото Укргідрометцентру

Погода у містах

  • Київ – +24...+26
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +23...+25
  • Івано-Франківськ – +22...+24
  • Тернопіль – +24...+26
  • Чернівці – +23...+25
  • Хмельницький – +24...+26
  • Луцьк – +24...+26
  • Рівне – +24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Вінниця – +24...+26
  • Одеса – +24...+26
  • Миколаїв – +23...+25
  • Херсон – +24...+26
  • Сімферополь – +22..+24
  • Кропивницький – +24...+26
  • Чернігів – +23...+25
  • Суми – +23...+25
  • Полтава – +22...+24
  • Дніпро – +22...+24
  • Запоріжжя – +22...+24
  • Донецьк – +20...+22
  • Луганськ – +20...+22
  • Харків – +22...+24

Погода в Україні станом на 6 червня / Фото Укргідрометцентру