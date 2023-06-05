Протягом дня у регіонах України очікують мінливу хмарність. Загалом 6 червня пройде без опадів, лише на території західних областей подекуди випадуть дощі.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що на Закарпатті та Прикарпатті вдень варто очікувати короткочасні дощі, місцями пройдуть грози.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду. Середня температура по Україні вдень становитиме 22-27 градусів тепла, вночі – 9-14 градусів тепла. Водночас на високогір'ї Карпат температура повітря становитиме 14-19 градусів тепла.

Варто окремо додати про погоду на Київщині. За даними синоптиків, в області протягом дня буде хмарно. Температура у столиці у нічну пору становитиме 12-14 градусів тепла, натомість вдень стовпчики термометрів підіймуться до позначки 24-26 градусів тепла.

В Україні – пожежна небезпека

Так, фахівці попереджають, що до 8 червня в північних, більшості західних, центральних, південних та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В яких областях підвищений рівень пожежної небезпеки / Фото Укргідрометцентру

Погода у містах

Київ – +24...+26

Ужгород – +22...+24

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +22..+24

Кропивницький – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків – +22...+24

Погода в Україні станом на 6 червня / Фото Укргідрометцентру