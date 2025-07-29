О том, где будет непогода, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Укргидрометцентр. Опасные погодные условия могут привести к проблемам с электроснабжением, движением транспорта и работой предприятий.

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Где будет непогода в Украине 30 июля?

У Киеве и области синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. В регионе в среду будет облачно с прояснениями, ожидается значительный дождь и гроза. Ночью температура воздуха будет достигать 14 – 19 градусов тепла, а днем – +20...+25 градусов. В столице ночью будет +17...+19 градусов, а днем от 21 до 23 градусов тепла.

В Одессе и области дождь с грозой будет ночью. Воздух прогреется до +18...+23 градусов тепла, а днем пронозируют от 26 до 31 градусов. Температура морской воды будет составлять +25...+26 градусов.

На Харьковской области также предупреждают о грозе, порывы ветра от 15 до 22 метров в секунду в областном центре и других населенных пунктах.

В Николаевской области опасные погодные явления будут сохраняться до конца суток 29 июля. Синоптики предупредили о грозе, шквалы силой 15 – 20 метров в секунду и местами град.

У Чернигове и области на 30 июля объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за грозы, шквалы днем и град в части региона.

У Виннице в среду будет кратковременный дождь, днем возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В области осадки ожидаются ночью и днем, местами будет гроза и швальный ветер.

Черкассы и область также накроет непогода. 30 июля там прогнозируются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы. Жители областного центра будут видеть дождь и слышать грозу.

Осадки в Кировоградской области продлятся до конца дня 29 июля и ночью. Синоптики говорят, что регион накроет значительный дождь. Также синоптики предупредили о втором (оранжевый) уровень опасности из-за шквального ветра 25-30 метров в секунду.

У Житомире в среду, 30 июля, прогнозируют умеренный дождь ночью и днем. В области местами может быть гроза, шквалов не ожидается.

Напомним, в Украине в августе синоптики ожидают, что средняя месячная температура будет составлять +20...+26 градусов. За это время может выпасть 23 – 40 миллиметров осадков, что меньше нормы.