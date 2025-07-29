Про те, де буде негода, 24 Канал розповідає з посиланням на Укргідрометцентр. Небезпечні погодні умови можуть призвести до проблем з електропостачанням, рухом транспорту та роботою підприємств.

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Де буде негода в Україні 30 липня?

У Києві та області синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. У регіоні в середу буде хмарно з проясненнями, очікується значний дощ і гроза. Уночі температура повітря сягатиме 14 – 19 градусів тепла, а вдень – +20…+25 градусів. У столиці вночі буде +17…+19 градусів, а вдень від 21 до 23 градусів тепла.

В Одесі та області дощ з грозою буде вночі. Повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла, а вдень пронозують від 26 до 31 градусів. Температура морської води сладатиме +25…+26 градусів.

На Харківщині також попереджають про грозу, пориви вітру від 15 до 22 метрів за секунду в обласному центрі та інших населених пунктах.

В Миколаївській області небезпечні погодні явища зберігатимуться до кінця доби 29 липня. Синоптики попередили про грозу, шквали силою 15 – 20 метрів за секунду та подекуди град.

У Чернігові та області на 30 липня оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки через грози, швали вдень та град у частині регіону.

У Вінниці у середу буде короткочасний дощ, удень можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. В області опади очікуються вночі та вдень, місцями буде гроза та швальний вітер.

Черкаси та область також накриє негода. 30 липня там прогнозуються значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали. Жителі обласного центру бачитимуть дощ і чутимуть грозу.

Опади в Кіровоградській області триватимуть до кінця дня 29 липня та вночі. Синоптики говорять, що регіон накриє значний дощ. Також синоптики попередили про другий (помаранчевий) рівень небезпечності через шквальний вітер 25-30 метрів за секунду.

У Житомирі у середу, 30 липня, прогнозують помірний дощ вночі та вдень. В області місцями може бути гроза, шквалів не очікується.

Нагадаємо, в Україні у серпні синоптики очікують, що середня місячна температура складатиме +20…+26 градусів. За цей час може випасти 23 – 40 міліметрів опадів, що є менше за норму.