Об опасных погодных условиях в ряде областей предупредили в Укргидрометцентре.

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В каких областях будет бурлить непогода

Погодные условия I уровня опасности (желтого) объявили в Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях:

5 апреля в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах будет гололедица.

6 апреля за сутки в Черновицкой, ночью в Хмельницкой и Тернопольской, днем во Львовской и Ивано-Франковской областях будет мокрый снег и дождь.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме этого, в эти даты из-за снегопадов есть значительная снеголавинная опасность 3 уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Украинцам советуют воздержаться от походов в горы. Также снеголавинная опасность 2 уровня удерживается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

В Одесской области штормит море: этим это опасно

В Черном море бурлит шторм, из-за чего усиливается минная опасность. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил, что высока вероятность срыва морских мин с якорей и приближения к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Обращаю внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мин, особенно в штормовую погоду,

– сказал Братчук.

Важно. В случае обнаружения морской мины или подозрительных предметов не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите об этом по номеру 102.