Про небезпечні погодні умови у низці областях попередили в Укргідрометцентрі.

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У яких областях вируватиме негода

Погодні умови I рівня небезпеки (жовтого) оголосили у Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях:

5 квітня у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують мокрий сніг та дощ, на дорогах буде ожеледиця.

6 квітня впродовж доби в Чернівецькій, вночі у Хмельницькій й Тернопільській та вдень у Львівській та Івано-Франківській областях буде мокрий сніг та дощ.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім цього, у ці дати через снігопади є значна сніголавинна небезпека 3 рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Українців радять утриматися від походів в гори. Також сніголавинна небезпека 2 рівня утримується на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

В Одеській області штормить море: цим це небезпечно

У Чорному морі вирує шторм, через що посилюється мінна небезпека. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, що є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Звертаю увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив мін, особливо в штормову погоду,

– сказав Братчук.

Важливо. У випадку виявлення морської міни або підозрілих предметів не торкайтеся до них. Негайно повідомте про це за номером 102.