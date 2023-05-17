Так, дождливая погода на Западе сделает температуру воздуха более свежей. К примеру, во Львове и Ивано-Франковске прогнозируют +17...+19 градусов.

Заметьте Град, гроза и шквалы ветра: в части областей Украины будет ненастье

Прогноз синоптиков

Однако в северо-западных регионах несколько теплее. В частности, в Луцке и Ровно – +22…+26.

Где будет дождь 18 мая:

Львовская область,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Закарпатская,

Черновицкая,

Хмельницкая,

Волынская,

Ровенская,

небольшие осадки возможны в Житомирской области.

Дожди будут сопровождать грозы. Однако в другой части страны прогнозируют достаточно теплую и комфортную погоду. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

В Киеве – солнечно, температура воздуха будет достигать +24...+26. Такая же погода будет держаться на Севере, Центре и на Западе.

В южных регионах также будет царить тепло. Жителям Одессы следует ожидать +23…+25, Николаева – +25…+27.

Погода в городах Украины

Киев – +24...+26

Ужгород – +18...+20

Львов – +17..+19

Ивано-Франковск – +17..+19

Тернополь – +17..+19

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +24...+26

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26



Прогноз погоды на 18 мая.