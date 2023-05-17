Так, дощова погода на Заході зробить температуру повітря свіжішою. Наприклад, у Львові та Івано-Франківську прогнозують +17...+19 градусів.
Зауважте Град, гроза та шквали вітру: у частині областей України буде негода
Прогноз синоптиків
Однак у північно-західних регіонах дещо тепліше. Зокрема, у Луцьку та Рівному – +22...+26.
Де дощитиме 18 травня:
- Львівська область,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька,
- Хмельницька,
- Волинська,
- Рівненська,
- невеликі опади можливі на Житомирщині.
Дощі супроводжуватимуть грози. Проте в іншій частині країни прогнозують доволі теплу та комфортну погоду. Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві – сонячно, температура повітря сягатиме +24...+26. Така сама погода триматиметься на Півночі, в Центрі та на Заході.
У південних регіонах також пануватиме тепло. Жителям Одеси слід очікувати +23...+25, Миколаєва – +25...+27.
Погода у містах України
Київ – +24...+26
Ужгород – +18...+20
Львів – +17..+19
Івано-Франківськ – +17..+19
Тернопіль – +17..+19
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +24...+26
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +23...+25
Харків – +24...+26
Прогноз погоди на 18 травня / Карта Укргідрометцентру