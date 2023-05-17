Прогноз погоди на три доби, зокрема, з 17 до 19 травня, оприлюднили в Укргідрометцентрі. Про це пише 24 Канал.
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Де прогнозують грози та град
Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі сягатиме 10 – 15 градусів. Втім, у середу та четвер на Сході лише 7 – 13.
Вдень очікується +21...+27 градусів. 17 травня на Закарпатті та Прикарпатті, 18 – 19 травня у західних областях 17 – 23 градуси.
У Карпатах вночі +6...+11, вдень +13...+19. Вітер в Україні буде південно-східним з переходом на північно-східний з поривами 5 – 10 метрів на секунду.
Водночас у частині областей вируватиме негода. Тож перед виходом на вулицю краще прихопити парасольку. Також будьте уважними та обережними.
У наступні три доби (17 – 19 травня – 24 Канал) в західних областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів,
– попереджають в Укргідрометцентрі.
Натомість на решті територій нашої держави без опадів. Лише вдень п'ятниці у південних областях можливий короткочасний дощ, місцями з грозою.
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Правила безпеки під час грози
Зауважимо, що під час грози та блискавки варто дотримуватися правил безпеки. Детально про них розповіли в ДСНС. Зокрема:
- якщо ви перебуваєте у приміщенні, негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть затягти у приміщення блискавку;
- вимкніть електроприлади з розетки у квартирах, не користуйтеся водогоном. Також не варто умиватися над раковинами або ванними, у жодному разі не митися у ваннах;
- перебувайте трохи далі від вікон. Утримуйтеся від дзвінка телефоном, але, якщо це справді необхідно, зробіть одразу ж після чергового грозового розряду, швидко використавши невеличку паузу до наступного розряду;
- якщо гроза застала вас на вулиці у полі, в лісі, на річці, не ховайтеся в невеликих спорудах, будинках, наметах і особливо серед дерев. Краще у якомусь заглибленні.
- якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтеся в укритті разом, – ховайтеся поодинці.
- бігти до сховища слід повільно і злегка, схилившись;
- під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу тощо.