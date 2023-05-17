Прогноз погоды на трое суток, в частности, с 17 по 19 мая, обнародовали в Укргидрометцентре. Об этом пишет 24 Канал.

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Где прогнозируют грозы и град

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха ночью будет достигать 10 – 15 градусов. Впрочем, в среду и четверг на Востоке всего 7 – 13.

Днем ожидается +21...+27 градусов. 17 мая на Закарпатье и Прикарпатье, 18 – 19 мая в западных областях 17 – 23 градуса.

В Карпатах ночью +6...+11, днем +13...+19. Ветер в Украине будет юго-восточным с переходом на северо-восточный с порывами 5 – 10 метров в секунду.

В то же время в части областей ожидается непогода. Так что перед выходом на улицу лучше прихватить зонтик. Также будьте внимательны и осторожны.

В следующие трое суток (17 – 19 мая – 24 Канал) в западных областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров,

– предупреждают в Укргидрометцентре.

На остальных территориях нашего государства без осадков. Лишь днем пятницы в южных областях возможен кратковременный дождь, местами с грозой.

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Обратите внимание! Раньше о дождях, которые будут идти на этой неделе, в материале 24 Канала предупреждала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Правила безопасности во время грозы

Заметим, что во время грозы и молнии следует соблюдать правила безопасности. Подробно о них рассказали в ГСЧС. В частности: