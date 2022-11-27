Вовсе не по-зимнему: декабрь в Украине начнется с яркого солнца

В первых числах декабря в Украине будет царить совсем не зимняя погода. Снеги и туманы с наступлением нового сезона сменятся ярким солнцем.

Воздух в начале зимы будет холодным, но морозы не прогнозируют. Синоптики обещают максимальную температуру +1 градус.

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Как в Украине начнется зима

Столбики термометров будут опускаться ниже 0 градусов ночью. В среднем они будут колебаться в пределах -2 градусов. Интересно, что солнечная погода будет царить во всех городах Украины. Это идеальное время для прогулок.

Во Львове яркое солнце будет светить до 10 числа декабря. Правда, воздух уже будет холоднее. Температура воздуха днем опустится до -3 градусов днем и -7 градусов ночью. Кстати, снег посетит Запад Украины лишь ближе к концу месяца.



Во Львове декабрь начнется с солнца / Фото Gismeteo

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На Востоке и Центре солнечный период будет длиться меньше, ведь в Харькове снег выпадет 4 декабря, а в Киеве – 6 декабря. При этом воздух будет морозным – до -6 градусов днем. 11 декабря в столице похолодает до -10 градусов, но после этого придет еще потепление.

На Юге Украины ясная погода будет продолжаться столько же, сколько и на Западе.