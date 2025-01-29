По словам Птухи, в течение первой декады февраля ожидается снижение температурных показателей и возвращение к более зимней погоде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

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Будут ли морозы в феврале

По прогнозам синоптиков и специалистов из Института гидрометеорологии, среднемесячная температура в феврале будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла. Птуха отмечает, что такие показатели на 1,5 – 2 градуса выше климатической нормы.

Морозы ожидаем как раз таки в первые дни февраля, в ночные часы особенно, в пределах 3 – 8 градусов мороза. Это в большинстве областей,

– говорит пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра.

В то же время она добавляет, что несколько теплее погода будет на юге и юго-востоке страны. Птуха отмечает, что днем температура воздуха также может опускаться ниже нуля.

Кроме этого, пресс-секретарь Укргидрометцентра говорит, что особенно пристально синоптики будут следить за метеорологической ситуацией 3 февраля, ведь тогда в южных, частично центральных и восточных областях будет атмосферный фронт. Вследствие этого в определенных регионах возможный мокрый снег.