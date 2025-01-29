За словами Птухи, впродовж першої декади лютого очікується зниження температурних показників та повернення до більш зимової погоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

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Чи будуть морози у лютому

За прогнозами синоптиків і спеціалістів з Інституту гідрометеорології, середньомісячна температура в лютому коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла. Птуха зазначає, що такі показники на 1,5 – 2 градуси є вищими за кліматичну норму.

Морози очікуємо якраз таки в перші дні лютого, в нічні години особливо, в межах 3 – 8 градусів морозу. Це у більшості областей,

– каже речниця Українського гідрометеорологічного центру.

Водночас вона додає, що дещо тепліша погода буде на півдню та південному сході країни. Птуха зазначає, що вдень температура повітря також може опускатися нижче нуля.

Окрім цього, речниця Укргідрометцентру каже, що особливо пильно синоптики слідкуватимуть за метеорологічною ситуацією 3 лютого, адже тоді у південних, частково центральних та східних областях буде атмосферний фронт. Унаслідок цього в певних регіонах можливий мокрий сніг.