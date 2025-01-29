Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Попередження про небезпечні метеорологічні явища діятиме впродовж найближчої ночі та ранку 30 січня.
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В яких областях оголосили І рівень небезпеки
На 30 січня в Україні оголошено підвищений рівень небезпечності. За даними синоптиків, у кількох областях очікується туман.
30 січня у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях вночі та вранці туман,
– йдеться у попередженні.
Очікується, що видимість зменшиться до 200 – 500 метрів. Особливо уважними варто бути водіям на дорогах та пішоходам.
В яких областях оголошено підвищений рівень небезпечності / Фото Укргідрометцентру
Додамо, що густий туман уже накрив деякі райони Одеси та протримається до завтра, 30 січня.
Туман накрив деякі райони Одеси / Фото Суспільного