Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Попередження про небезпечні метеорологічні явища діятиме впродовж найближчої ночі та ранку 30 січня.

Дивіться також Чи "вдарить" мороз до мінус 16 градусів по Україні: в Укргідрометцентрі зробили заяву

В яких областях оголосили І рівень небезпеки

На 30 січня в Україні оголошено підвищений рівень небезпечності. За даними синоптиків, у кількох областях очікується туман.

30 січня у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях вночі та вранці туман,

– йдеться у попередженні.

Очікується, що видимість зменшиться до 200 – 500 метрів. Особливо уважними варто бути водіям на дорогах та пішоходам.

В яких областях оголошено підвищений рівень небезпечності / Фото Укргідрометцентру

Додамо, що густий туман уже накрив деякі райони Одеси та протримається до завтра, 30 січня.

Туман накрив деякі райони Одеси / Фото Суспільного