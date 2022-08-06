Предупреждение поступило от Государственной службы чрезвычайных ситуаций. По данным спасателей, погодные условия значительно ухудшатся.

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Жителям каких областей готовиться

Погода ухудшится в воскресенье, 7 августа. Грозы следует ожидать днем в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Также в отдельных районах будет град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

Какой погоды скоро ждать украинцам