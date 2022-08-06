Попередження надійшло від Державної служби надзвичаних ситуації. За даними рятувальників, погодні умови значно погіршаться.

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Мешканцям яких областей готуватися

Погода погіршить у неділю, 7 серпня, Грози варто очікувати вдень у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

Також у окремих районах буде град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Якої погоди скоро чекати українцям