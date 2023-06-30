Вместе с тем синоптики предупреждают и о достаточно сильном ветре. Его порывы будут достигать 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер, от которого колеблются большие ветви.
Достойно внимания Жарче, чем обычно: какую погоду ждать украинцам в июле
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то 1 июля погода за окном по сравнению с предыдущим днем станет немного теплее, однако не существенно, в пределах пары градусов. В Чернигове, Харькове и временно оккупированных Луганске и Крыму потепление ожидается на 4 градуса.
Так, на Западе Украины в субботу столбики термометров будут преимущественно колебаться в пределах от +22 до +27. При этом теплее всего будет в Закарпатской области.
Немного теплее будет на Востоке государства, ведь там синоптики прогнозируют температуру +23…+27. Похожие показатели на термометрах ожидаются и на Севере, однако там день будет начинаться с +24.
Что касается Юга Украины, в субботу там будет теплее всего. Столбики термометров в основном не будут опускаться ниже +26, а кое-где в течение дня ожидаются +29 за окном.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +25...+27
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +22...+24
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +26...+28
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +25...+27
Прогноз погоды на 1 июля / Карта Укргидрометцентра