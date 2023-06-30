Вместе с тем синоптики предупреждают и о достаточно сильном ветре. Его порывы будут достигать 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер, от которого колеблются большие ветви.

Достойно внимания Жарче, чем обычно: какую погоду ждать украинцам в июле

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то 1 июля погода за окном по сравнению с предыдущим днем станет немного теплее, однако не существенно, в пределах пары градусов. В Чернигове, Харькове и временно оккупированных Луганске и Крыму потепление ожидается на 4 градуса.

Так, на Западе Украины в субботу столбики термометров будут преимущественно колебаться в пределах от +22 до +27. При этом теплее всего будет в Закарпатской области.

Немного теплее будет на Востоке государства, ведь там синоптики прогнозируют температуру +23…+27. Похожие показатели на термометрах ожидаются и на Севере, однако там день будет начинаться с +24.

Что касается Юга Украины, в субботу там будет теплее всего. Столбики термометров в основном не будут опускаться ниже +26, а кое-где в течение дня ожидаются +29 за окном.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +25...+27

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +22...+24

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +26...+28

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +25...+27



Прогноз погоды на 1 июля / Карта Укргидрометцентра