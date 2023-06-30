Разом з тим синоптики попереджають і про доволі сильний вітер. Його пориви сягатимуть до 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер, від якого хитаються великі гілки.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то 1 липня погода за вікном у порівнянні з попереднім днем стане трішки теплішою, однак не суттєво, в межах пари градусів. Натомість у Чернігові, Харкові та тимчасово окупованих Луганську та Криму потепління очікується на 4 градуси.
Так, на Заході України у суботу стовпчики термометрів переважно коливатимуться в межах від +22 до +27. При цьому найтепліше буде у Закарпатській області.
Трішки тепліше буде на Сході держави, адже там синоптики прогнозують температуру +23…+27. Схожі показники на термометрах очікуються й на Півночі, однак там день розпочинатиметься з +24.
Щодо Півдня України, то у суботу там буде найтепліше. Стовпчики термометрів переважно не опускатимуться нижче +26, а подекуди протягом дня очікуються +29 за вікном.
Температура в обласних центрах України
Київ – +25...+27
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +22...+24
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +26...+28
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +25...+27
Прогноз погоди на 1 липня / Карта Укргідрометцентру