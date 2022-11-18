По всей стране будет снежить, а в Киеве – метели: прогноз погоды на 19 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 19 ноября, будет морозной и снежной. Синоптики предупреждают о гололедице, сильном ветре и даже вьюге.
Холоднее всего – на Западе. Температура воздуха здесь будет достигать -2...-5 градусов. Ночью еще ниже. Кроме того, будет идти умеренный снег.
Кстати После снегов и морозов в Украине еще будет потепление: когда ждать
Мокрый снег – почти по всей стране
В северных, центральных, восточных областях также падает снег. При этом ночью осадки будут значительными. Синоптики предупреждают, что местами – налипание мокрого снега и гололедица. Впрочем, температура воздуха будет достигать и плюсов – -2...+3.
В Киеве в ближайшую ночь и утром ожидается снег, мокрый снег, гололедица, предупреждают о сильном ветре и даже метели в столице.
Ветер преимущественно северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. Однако в восточных и юго-восточных областях могут быть порывы до 15 – 20.
На Юге – теплее
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст – от +15...+17 градусов на крайнем Юге и в Приазовье, до -5 градусов на Западе.
На Юге – действительно теплее. Вместо снега прогнозируют дожди.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – -4...+2
Львов – -4...-2
Ивано-Франковск – -4...-5
Тернополь – -4...-2
Черновцы – -2...-4
Хмельницкий – -3...-12
Луцк – -5...-2
Ровно – -4...-2
Житомир – -4...-1
Винница – -2...+1
Одесса – +5...+12
Николаев – +5...+12
Херсон – +6...+12
Симферополь – +5...+14
Кропивницкий – 0...+9
Черкассы – -2...+3
Чернигов – -3...0
Суммы – -3...0
Полтава – -2...+4
Днепр – 0...+10
Запорожье – +6...+12
Донецк – -2...+9
Луганск – -2...+8
Харьков – -3...+5
Киев – -3...0
Погода 19 ноября / Карта Укргидрометцентра