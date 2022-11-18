По всей стране будет снежить, а в Киеве – метели: прогноз погоды на 19 ноября

Погода в Украине в субботу, 19 ноября, будет морозной и снежной. Синоптики предупреждают о гололедице, сильном ветре и даже вьюге.

Холоднее всего – на Западе. Температура воздуха здесь будет достигать -2...-5 градусов. Ночью еще ниже. Кроме того, будет идти умеренный снег.

Кстати После снегов и морозов в Украине еще будет потепление: когда ждать

Мокрый снег – почти по всей стране

В северных, центральных, восточных областях также падает снег. При этом ночью осадки будут значительными. Синоптики предупреждают, что местами – налипание мокрого снега и гололедица. Впрочем, температура воздуха будет достигать и плюсов – -2...+3.

В Киеве в ближайшую ночь и утром ожидается снег, мокрый снег, гололедица, предупреждают о сильном ветре и даже метели в столице.

Ветер преимущественно северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. Однако в восточных и юго-восточных областях могут быть порывы до 15 – 20.

На Юге – теплее

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст – от +15...+17 градусов на крайнем Юге и в Приазовье, до -5 градусов на Западе.

На Юге – действительно теплее. Вместо снега прогнозируют дожди.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – -4...+2

Львов – -4...-2

Ивано-Франковск – -4...-5

Тернополь – -4...-2

Черновцы – -2...-4

Хмельницкий – -3...-12

Луцк – -5...-2

Ровно – -4...-2

Житомир – -4...-1

Винница – -2...+1

Одесса – +5...+12

Николаев – +5...+12

Херсон – +6...+12

Симферополь – +5...+14

Кропивницкий – 0...+9

Черкассы – -2...+3

Чернигов – -3...0

Суммы – -3...0

Полтава – -2...+4

Днепр – 0...+10

Запорожье – +6...+12

Донецк – -2...+9

Луганск – -2...+8

Харьков – -3...+5

Киев – -3...0



Погода 19 ноября / Карта Укргидрометцентра