Вместе с тем синоптики прогнозируют, что ветер не будет очень сильным. Его скорость не будет превышать 10 метров в секунду, что характеризуется как свежий ветер, от которого могут шататься большие ветви.
Достойно внимания 30 будет, но не по всей Украине: чем удивит погода до конца июня
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Также в воскресенье прогнозируется и похолодание едва ли не по всей Украине, однако погода за окном будет оставаться достаточно теплой. Температура не будет опускаться ниже +20, а максимальные отметки на термометрах будут на уровне +30.
На Западе Украины 25 июня будет холоднее всего. В большинстве областей прогнозируют +20…+22, и только в Закарпатской стоит ожидать +22…+24.
На Севере также ощутимо похолодает по сравнению с предыдущим днем. Там столбики термометров будут колебаться в пределах от +21 до +25.
Немножко теплее воскресный день будет начинаться на Востоке. Там синоптики обещают температуру +23…+25.
Зато теплее всего 25 июня будет на Юге Украины. Там ожидается за окном температура в пределах +28…+30.
Отметим, что, несмотря на осадки и понижение температуры, 25 июня в южных, а также в Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Пожарная опасность 25 июня / Карта Укргидрометцентра
Погода в крупнейших городах Украины
Киев – +23...+25
Ужгород – +22...+24
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы – +23...+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +28...+30
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Прогноз погоды на 25 июня / Карта Укргидрометцентра