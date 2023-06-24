Разом з тим синоптики прогнозують, що вітер не буде надзвичайно сильним. Його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду, що характеризується як свіжий вітер, від якого можуть хитатися великі гілки.

Варте уваги 30 буде, але не по всій Україні: чим здивує погода до кінця червня

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Також у неділю прогнозується й похолодання ледь не по всій Україні, однак погода за вікном залишатиметься доволі теплою. Температура не опускатиметься нижче +20, а максимальні позначки на термометрах будуть на рівні +30.

На Заході України 25 червня буде найхолодніше. У більшості областей прогнозують +20…+22, і лише у Закарпатській варто очікувати на +22…+24.

На Півночі також відчутно похолодає у порівнянні із попереднім днем. Там стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +21 до +25.

Трішки тепліше недільний день розпочинатиметься на Сході. Там синоптики обіцяють температуру +23…+25.

Натомість найтепліше 25 червня буде на Півдні України. Там очікується за вікном температура в межах +28…+30.

Зауважимо, що попри опади та пониження температури, 25 червня у південних, а також у Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека 25 червня / Карта Укргідрометцентру

Погода у найбільших містах України

Київ – +23...+25

Ужгород – +22...+24

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +21...+23

Вінниця – +22...+24

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +23...+25

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +23...+25



Прогноз погоди на 25 червня / Карта Укргідрометцентру