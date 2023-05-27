Следует заметить, что дожди 28 мая будут кратковременными. Однако вместе с осадками на Востоке и на Юге Украины будут греметь грозы.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то в воскресенье будет комфортно тепло. Столбики термометров в течение дня в большинстве городов не будут опускаться ниже +20, а будут подниматься максимально до +25. Однако синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей на Западе и Севере государства.
Чрезвычайная пожарная опасность 28 мая / Карта Укргидрометцентра
Также на Западе Украины в воскресенье будет несколько теплее по сравнению с предыдущим днем. Там украинцы смогут наслаждаться теплыми +20…+25. Однако ночью в этом регионе будет все еще прохладно, ведь температура может опуститься до +5.
На Севере же наоборот немного похолодает, однако несущественно. Там в течение воскресного дня следует ожидать температуру преимущественно в пределах +20…+22. Однако местами она может опускаться и до +18.
Что касается Востока государства, то там воздух в течение дня прогреется от +20 до +22. Как и в северных областях, местами температура может опускаться и до +18.
На Юге же следует ожидать показатели на термометрах от +21 до +25. При этом, как и на всей территории Украины, сильные порывы ветра не помешают наслаждаться теплой погодой, ведь его скорость не будет превышать 10 метров в секунду.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +20...+22
Ужгород – +23...+25
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +21...+23
Одесса – +21..+23
Николаев – +23...+25
Херсон – +22...+24
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – +20...+22
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +21...+23
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Погода в Украине 28 мая / Карта Укргидрометцентра