Следует заметить, что дожди 28 мая будут кратковременными. Однако вместе с осадками на Востоке и на Юге Украины будут греметь грозы.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то в воскресенье будет комфортно тепло. Столбики термометров в течение дня в большинстве городов не будут опускаться ниже +20, а будут подниматься максимально до +25. Однако синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей на Западе и Севере государства.



Чрезвычайная пожарная опасность 28 мая / Карта Укргидрометцентра

Также на Западе Украины в воскресенье будет несколько теплее по сравнению с предыдущим днем. Там украинцы смогут наслаждаться теплыми +20…+25. Однако ночью в этом регионе будет все еще прохладно, ведь температура может опуститься до +5.

На Севере же наоборот немного похолодает, однако несущественно. Там в течение воскресного дня следует ожидать температуру преимущественно в пределах +20…+22. Однако местами она может опускаться и до +18.

Что касается Востока государства, то там воздух в течение дня прогреется от +20 до +22. Как и в северных областях, местами температура может опускаться и до +18.

На Юге же следует ожидать показатели на термометрах от +21 до +25. При этом, как и на всей территории Украины, сильные порывы ветра не помешают наслаждаться теплой погодой, ведь его скорость не будет превышать 10 метров в секунду.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +20...+22

Ужгород – +23...+25

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +21...+23

Одесса – +21..+23

Николаев – +23...+25

Херсон – +22...+24

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23



Погода в Украине 28 мая / Карта Укргидрометцентра