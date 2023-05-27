В каких областях будет дождливая погода и какая температура ожидается в ближайшие дни, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Умеренные грозовые дожди накроют почти все государство: прогноз погоды в Украине на 27 мая

В каких областях еще будут дожди

Синоптики отмечали, что ночью 27 мая в западных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Возможна гроза.

Днем, кроме большинства западных областей, ожидаются умеренные кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах шквалы будут достигать 15 –20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 11 – 16 градусов тепла. Днем 21 - 26. Немного прохладнее на Западе – +7...+14 ночью и +17...+22 днем. Тем временем на высокогорье Карпат всего +10...+15 градусов.

28 – 29 мая преимущественно без осадков, лишь в юго-восточной части, в понедельник и в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура в большинстве западных и северных областей ночью 6 – 11 градусов, днем 18 – 23. На остальной территории ночью 11 – 16, днем 21 – 26,

– спрогнозировали синоптики.

Заметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцентра, в части областей будет капать, вероятно, и 30 мая. Более того, 31 числа дожди снова могут накрыть всю территорию Украины. Впрочем, конечно же, о продолжительных ливнях речь не идет. Лишь кратковременные небольшие дожди, а кое-где вообще без существенных осадков.

Читайте также Жара или прохлада: какой будет погода в июне 2023 года в Украине

Прогноз погоды на 31 мая / Скриншот из Укргидрометцентра