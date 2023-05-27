Варто зауважити, що дощі 28 травня будуть короткочасними. Однак разом з опадами на Сході та Півдні України гримітимуть грози.
Цікаво Напередодні літа ще дощитиме: у яких областях будуть помірні опади до кінця травня
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то в неділю буде комфортно тепло. Стовпчики термометрів протягом дня у більшості міст не опускатимуться нижче +20, а підійматимуться максимально до +25. Однак разом з цим синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей на Заході та Півночі держави.
Надзвичайна пожежна небезпека 28 травня / Карта Укргідрометцентру
Також на Заході України у неділю буде дещо тепліше у порівнянні з попереднім днем. Там українці зможуть насолоджуватися теплими +20…+25. Однак вночі у цьому регіоні буде все ще прохолодно, адже температура може опуститися до лише +5.
На Півночі ж навпаки, трішки похолодніє, однак несуттєво. Там протягом недільного дня варто очікувати температуру переважно в межах +20…+22. Однак подекуди вона може опускатися й до +18.
Щодо Сходу держави, то там повітря протягом дня прогріється від +20 до +22. Як і в північних областях, подекуди температура може опускатися й до +18.
На Півдні ж слід очікувати показники на термометрах від +21 до +25. При цьому, як і на всій території України, сильні пориви вітру не заваджатимуть насолоджуватися теплою погодою, адже його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду.
Температура у найбільших містах України
Київ – +20...+22
Ужгород – +23...+25
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +20...+22
Вінниця – +21...+23
Одеса – +21..+23
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +22...+24
Чернігів – +22...+24
Суми – +20...+22
Полтава – +22...+24
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +21...+23
Харків – +21...+23
Погода в Україні 28 травня / Карта Укргідрометцентру