В воскресенье небо над Украиной будет устлано облаками. Еще остатки осенних температур можно будет увидеть на юге страны, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Каким будет воскресенье 8 декабря

Средняя температура днем составит 1 – 3 градуса тепла. Ветер разовьет незначительную скорость от 7 до 12 метров в секунду. В западной части государства и днем, и ночью синоптики обещают осадки. Говорят, что будет небольшой дождь. Также дождик следует ждать и Киеву.

В центральных областях, таких, как Черкасская, Кировоградская, – осадков днем не будет, однако будет дождливо ночью.

Облачно без осадков воскресенье пройдет для восточных областей.

Относительно температуры воздуха, то она существенно не будет отличаться. Во Львове и Киеве, например, будет 1 – 3 градуса тепла. В Донецке тем временем столбик термометра будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

В то же время на юге еще будет удерживаться осень. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях температура составит 8 – 10 градусов тепла.

Какая погода в областных центрах

Киев +1 – +3

Ужгород +2 – +4

Львов +1 – +3

Ивано-Франковск +1 – +3

Тернополь +1 – +3

Черновцы +1 – +3

Хмельницкий +1 – +3

Луцк +2 – +4

Ровно +2 – +4

Житомир +1 – +3

Винница +2 – +4

Одесса +8 – +10

Николаев +8 – +10

Херсон +8 – +10

Симферополь +11 – +13

Кропивницкий 0 – +2

Черкассы +2 – +4

Чернигов +1 – +3

Сумы -1 – +1

Полтава +1 – +3

Днепр 0 – +2

Запорожье +8 – +10

Донецк +2 – +4

Луганск 0 – +2

Харьков 0 – +2

Погода в Украине на 8 декабря / Фото Укргидрометцентр