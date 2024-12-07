В воскресенье небо над Украиной будет устлано облаками. Еще остатки осенних температур можно будет увидеть на юге страны, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Каким будет воскресенье 8 декабря
Средняя температура днем составит 1 – 3 градуса тепла. Ветер разовьет незначительную скорость от 7 до 12 метров в секунду. В западной части государства и днем, и ночью синоптики обещают осадки. Говорят, что будет небольшой дождь. Также дождик следует ждать и Киеву.
В центральных областях, таких, как Черкасская, Кировоградская, – осадков днем не будет, однако будет дождливо ночью.
Облачно без осадков воскресенье пройдет для восточных областей.
Относительно температуры воздуха, то она существенно не будет отличаться. Во Львове и Киеве, например, будет 1 – 3 градуса тепла. В Донецке тем временем столбик термометра будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
В то же время на юге еще будет удерживаться осень. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях температура составит 8 – 10 градусов тепла.
Какая погода в областных центрах
- Киев +1 – +3
- Ужгород +2 – +4
- Львов +1 – +3
- Ивано-Франковск +1 – +3
- Тернополь +1 – +3
- Черновцы +1 – +3
- Хмельницкий +1 – +3
- Луцк +2 – +4
- Ровно +2 – +4
- Житомир +1 – +3
- Винница +2 – +4
- Одесса +8 – +10
- Николаев +8 – +10
- Херсон +8 – +10
- Симферополь +11 – +13
- Кропивницкий 0 – +2
- Черкассы +2 – +4
- Чернигов +1 – +3
- Сумы -1 – +1
- Полтава +1 – +3
- Днепр 0 – +2
- Запорожье +8 – +10
- Донецк +2 – +4
- Луганск 0 – +2
- Харьков 0 – +2
Погода в Украине на 8 декабря / Фото Укргидрометцентр