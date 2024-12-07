У неділю небо над Україною буде встелене хмарами. Ще залишки осінніх температур можна буде побачити на півдні країни, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде неділя 8 грудня
Середня температура вдень становитиме 1 – 3 градуси тепла. Вітер розвине незначну швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. У західній частині держави і вдень, і вночі синоптики обіцяють опади. Кажуть, що буде невеличкий дощ. Також дощовицю слід чекати і Києву.
У центральних областях, таких, як Черкащина, Кіровоградщина, – опадів удень не буде, однак дощитиме уночі.
Хмарно без опадів неділя пройде для східних областей.
Щодо температури повітря, то вона істотно не відрізнятиметься. У Львові і Києві, наприклад, буде 1 – 3 градуси тепла. У Донецьку тим часом стовпчик термометра коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла.
Водночас на півдні ще утримуватиметься осінь. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і Запоріжжі температура становитиме 8 – 10 градусів тепла.
Яка погода в обласних центрах
- Київ +1 – +3
- Ужгород +2 – +4
- Львів +1 – +3
- Івано-Франківськ +1 – +3
- Тернопіль +1 – +3
- Чернівці +1 – +3
- Хмельницький +1 – +3
- Луцьк +2 – +4
- Рівне +2 – +4
- Житомир +1 – +3
- Вінниця +2 – +4
- Одеса +8 – +10
- Миколаїв +8 – +10
- Херсон +8 – +10
- Сімферополь +11 – +13
- Кропивницький 0 – +2
- Черкаси +2 – +4
- Чернігів +1 – +3
- Суми -1 – +1
- Полтава +1 – +3
- Дніпро 0 – +2
- Запоріжжя +8 – +10
- Донецьк +2 – +4
- Луганськ 0 – +2
- Харків 0 – +2
Погода в Україні на 8 грудня / Фото Укргідрометцентр