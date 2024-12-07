У неділю небо над Україною буде встелене хмарами. Ще залишки осінніх температур можна буде побачити на півдні країни, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде неділя 8 грудня

Середня температура вдень становитиме 1 – 3 градуси тепла. Вітер розвине незначну швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. У західній частині держави і вдень, і вночі синоптики обіцяють опади. Кажуть, що буде невеличкий дощ. Також дощовицю слід чекати і Києву.

У центральних областях, таких, як Черкащина, Кіровоградщина, – опадів удень не буде, однак дощитиме уночі.

Хмарно без опадів неділя пройде для східних областей.

Щодо температури повітря, то вона істотно не відрізнятиметься. У Львові і Києві, наприклад, буде 1 – 3 градуси тепла. У Донецьку тим часом стовпчик термометра коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла.

Водночас на півдні ще утримуватиметься осінь. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і Запоріжжі температура становитиме 8 – 10 градусів тепла.

Яка погода в обласних центрах

  • Київ +1 – +3
  • Ужгород +2 – +4
  • Львів +1 – +3
  • Івано-Франківськ +1 – +3
  • Тернопіль +1 – +3
  • Чернівці +1 – +3
  • Хмельницький +1 – +3
  • Луцьк +2 – +4
  • Рівне +2 – +4
  • Житомир +1 – +3
  • Вінниця +2 – +4
  • Одеса +8 – +10
  • Миколаїв +8 – +10
  • Херсон +8 – +10
  • Сімферополь +11 – +13
  • Кропивницький 0 – +2
  • Черкаси +2 – +4
  • Чернігів +1 – +3
  • Суми -1 – +1
  • Полтава +1 – +3
  • Дніпро 0 – +2
  • Запоріжжя +8 – +10
  • Донецьк +2 – +4
  • Луганськ 0 – +2
  • Харків 0 – +2

погода в Україні на 8 грудня

Погода в Україні на 8 грудня / Фото Укргідрометцентр