Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Потепління в Україні
В Укргідрометцентрі прогнозували, що протягом доби 7 грудня в Україні буде від -3 до +2 градусів. Однак, на Півдні вночі 0 – +5 градусів, а вдень +4 – +11.
У наступні дві доби температура вночі та вдень в Україні 0 – +5 градусів. На Півдні найтепліше, – вдень +6 – +11, а в Криму навіть до +16 градусів,
– розповіла Діана Кривобок.
Синоптикиня пояснила, таку температуру забезпечує повітря з південного сходу, яке надходить на територію нашої держави.
Прогноз погоди на 7 – 9 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру
Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, сильного похолодання щонайменше до 11 грудня в Україні, ймовірно, ще не буде.
Найпрохолодніше на Заході. Вночі на Прикарпатті температура повітря може сягати -1 – -3 градусів. Тим часом на Півночі, Півдні, Сході й у центральній частині України – хоч і невеликі, але "плюси".
Орієнтовний прогноз погоди на 11 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру