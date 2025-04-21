Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на городской совет во Львове. Прогнозируется штормовое предупреждение на 22 апреля.

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Во Львове прогнозируют грозу и град

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во второй половине дня в городе прогнозируется осложнение погодных условий: гроза, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, а также град диаметром до 19 миллиметров.

В связи с этим жителей просят учитывать прогноз и по возможности избегать пребывания на улице во время непогоды. Водителям рекомендуют не парковать машины под деревьями или билбордами, а прохожим – держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и старых деревьев.

Напомним, в условиях весенней нестабильной погоды такие явления не редкость, поэтому стоит заранее планировать передвижение по городу.