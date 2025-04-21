Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міську раду у Львові. Прогнозується штормове попередження на 22 квітня.

Читайте також Чи буде різка зміна погоди найближчими днями, у яких областях йтимуть дощі та грози

У Львові прогнозують грозу та град

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у другій половині дня у місті прогнозується ускладнення погодних умов: гроза, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, а також град діаметром до 19 міліметрів.

У зв’язку з цим мешканців просять зважати на прогноз та по можливості уникати перебування на вулиці під час негоди. Водіям рекомендують не паркувати автівки під деревами чи білбордами, а перехожим – триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та старих дерев.

Нагадаємо, в умовах весняної нестабільної погоди такі явища не рідкість, тож варто завчасно планувати пересування містом.