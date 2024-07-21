Ухудшение погоды в области продлится до конца суток. Жителей Львова и области предупреждают о грозах.
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Синоптики объявили желтый уровень опасности
Кроме грозы, местами во Львовской области может выпасть град. А на юге региона ожидаются значительные дожди.
Поэтому синоптики объявили І уровень опасности (желтый).
Температура воздуха в области днем прогреется до 24 – 25 градусов тепла.
Добавим, что осадки накроют не только Львовскую область, но и большинство западных областей и Винницкую.
Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра