Погіршення погоди в області триватиме до кінця доби. Мешканців Львова та області попереджають про грози.
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Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Окрім грози, місцями у Львівській області може випасти град. А на півдні регіону очікуються значні дощі.
Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Температура повітря в області вдень прогріється до 24 – 25 градусів тепла.
Додамо, що опади накриють не лише Львівщину, а й більшість західних областей і Вінниччину.
Прогноз погоди на 21 липня / Карта Укргідрометцентру