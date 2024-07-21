Погіршення погоди в області триватиме до кінця доби. Мешканців Львова та області попереджають про грози.

Дивіться також До України йде антициклон Frederik: як зміниться погода

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Окрім грози, місцями у Львівській області може випасти град. А на півдні регіону очікуються значні дощі.

Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Довідково. Жовтий рівень небезпечності передбачає, що погодні умови можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

Температура повітря в області вдень прогріється до 24 – 25 градусів тепла.

Додамо, що опади накриють не лише Львівщину, а й більшість західних областей і Вінниччину.

Прогноз погоди на 21 липня / Карта Укргідрометцентру