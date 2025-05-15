Их скорость может достигать до 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какой будет погода на Львовщине 15 мая

По прогнозам синоптиков, на территории Львовской области в течение суток 15 мая ожидаются порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный со скоростью до 15 – 20 метров в секунду.

Кроме этого, местами возможны значительные осадки, в частности дождь с мокрым снегом до 15 – 49 миллиметров за 12 часов или меньше.

Заметим, что из-за сильных порывов ветра во Львове и Киеве объявили первый (желтый) уровень опасности.

Людям советуют плотно закрывать окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. А также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

В то же время в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций призывают звонить на горячую линию города.