Їхня швидкість може сягати до 15 – 20 метрів за секунду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода на Львівщині 15 травня

За прогнозами синоптиків, на території Львівської області протягом доби 15 травня очікуються пориви південно-західного вітру з переходом на північно-західний зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду.

Окрім цього, подекуди можливі значні опади, зокрема дощ з мокрим снігом до 15 – 49 міліметрів за 12 годин або менше.

Зауважимо, що через сильні пориви вітру у Львові та Києві оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Людям радять щільно зачиняти вікна та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. А також триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Водночас у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій закликають дзвонити на гарячу лінію міста.