Внаслідок цього в містах оголосили штормове попередження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду та КМДА.

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Якою буде погода у Львові та Києві найближчими днями

У Львівській міській раді кажуть, що до кінця доби 14 травня та протягом 15 травня синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру з переходом на північно-західний, які можуть сягати швидкості від 15 до 20 метрів за секунду.

Мерія Львова закликає містян зважати на прогноз погоди та бути обачними. Там рекомендують оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, оскільки через негоду вони можуть пошкодитись і травмувати тих, хто буде поруч.

Водночас у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій закликають дзвонити на гарячу лінію міста.

Тоді як у Київській міській державній адміністрації повідомили, що 15 травня у Києві очікуються пориви вітру зі швидкістю до 15 – 18 метрів за секунду. Там радять щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

А також триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. У зв'язку із сильними вітрами у Києві оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Додамо, що синоптики попереджають про негоду і в інших областях України. Там очікуються сильні пориви вітру, грози, а подекуди й град.