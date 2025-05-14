Про це пише 24 Канал з посиланням на обласні центри з гідрометеорології.

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Грози в Україні

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по території міста Рівне та області. Так, 14 травня в другій половині дня очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду та град.

Вказується, що погодні умови в регіоні можуть призвести до порушення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У Полтавській області та в обласному центрі протягом найближчої години та до кінця дня 14 травня очікується гроза.

Про негоду попередили і жителів Черкащини. Так, синоптики прогнозують, що по Черкаській області у найближчі пів години з утриманням до кінця дня 14 травня будуть грози. В окремих районах може бути град 6 – 19 міліметрів та шквали вітру, які сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду.

Також вказується, що і в Черкасах в найближчі пів години і до кінця дня 14 травня очікуються грози.

У найближчі 1 – 2 години 14 травня в Миколаєві теж очікується гроза. Така погода зберігатиметься до кінця дня. У зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.

Зазначимо, що також до кінця дня 14 травня та протягом доби 15 травня по місту Івано-Франківську та області очікуються пориви південно-західного вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Протягом доби 15 травня в регіоні прогнозують значний дощ.

Енергетики, посилаючись на дані обласного гідрометцентру, наголошують, у зв'язку з цим існує небезпека аварійних знеструмлень.

"Сильний вітер може спричинити падіння гілок та дерев на лінії електропередач. Якщо провід обірветься, це загрожує не лише знеструмленням, а й несе загрозу для здоров'я та безпеки перехожих", – застерігають у "Прикарпаттяобленерго".

Додамо, що синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища і по Вінниці та області. Так, там негода очікується 15 травня. Попереджають про пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.