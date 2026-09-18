Будет тепло, до +29, но местами пройдут дожди: какая погода ожидается на выходные

В выходные, 19 и 20 сентября, на погоду в Украине будет влиять область высокого атмосферного давления, а значит, преобладать будет малооблачная погода без осадков. Кратковременные дожди прогнозируются в северных, центральных и западных областях.

А на Правобережье ночью и утром местами возможны туманы. Об этом говорится в прогнозе Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Какую погоду ожидать на выходных?

Суббота, 19 сентября

В западных областях ночью местами возможен небольшой дождь и туман. При этом температура воздуха составит +8…+13 градусов ночью и +21…+26 градусов днем.

В северных областях ночью также пройдет локальный кратковременный дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха в ночные часы составит +11…+16 градусов, а днем поднимется до +20…+25 градусов.

В центральных регионах днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров будут колебаться в пределах +10…+15 градусов ночью и +22…+27 градусов днем.

На юге страны и в Крыму осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, а днем потеплеет до +23…+28 градусов.

В восточных областях также будет сухая погода. Температура будет в пределах +8…+13 градусов ночью и +22…+27 градусов днем.

Воскресенье, 20 сентября

На западе страны осадки прекратятся. Однако ночью и утром местами прогнозируется туман. Столбики термометров покажут +9…+14 градусов ночью и +23…+28 градусов днем.

В северных областях ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, а днем потеплеет до +22…+27 градусов.

В центральных областях в этот день также не прогнозируется дождей. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15 градусов, а днем – +23…+28 градусов.

В южных регионах и в Крыму сохранится сухая погода. Ночью ожидается +13…+18 градусов, а днем прогнозируется повышение до +24…+29 градусов.

На востоке страны сутки также пройдут без осадков. При этом температура воздуха составит +9…+14 градусов ночью и +23…+28 градусов днем.