Погода на выходные: где еще пригреет до +19 градусов, будут ли дожди

В последние выходные октября в Украине ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Кое-где температура будет выше нормы на 1 – 3 градуса.

Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Синоптик сделал детальный прогноз погоды на Meteoprog.ua.

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Погода на выходные

По словам метеоролога, в ближайшие дни погодные условия в Украине будут обусловлены влиянием малоподвижного антициклона. Из-за этого осадки не предвидятся.

На фоне высокого атмосферного давления и слабого ветра в отдельных регионах возможны туманы ночью и в первой половине дня.

В целом температура воздуха ожидается близкой к норме, местами выше нормы на 1 – 3 градуса,

– отметил Кибальчич.

Прогноз погоды на завтра

В субботу на Западе малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +1 – +6 градусов, днем +12 – +17.

На севере также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +2 – +7, днем +8 – +13 градусов.

В центральных областях также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +3 – +8 градусов, днем +10 – +15.

В южных областях и оккупированном Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +5 – +10, днем +12 – +17.

На востоке 26 октября также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти, 3 – метров на секунду. Ночью -1 – +4 градуса, днем +7 – +12.

Погода на воскресенье, 27 октября

На Западе малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +5 – +10, днем +14 – +19 градусов.

На Севере переменная облачность, без осадков. Ночью и утром также туман. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +1 – +6 градусов, днем +12 – +17.

В центральных областях осадки не предвидятся. Ветер южный, 5 – 10 метров на секунду. Температура воздуха ночью +2 – +7 градусов, днем +12 – +17.

На Юге и в Крыму малооблачно, без осадков. Ветер южный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +5 – +10 градусов, днем +13 – +18.

На Востоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью 0 – +5 градусов, днем +9 – +14.