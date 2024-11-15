Усилятся ли морозы на выходных, или же наоборот – снова будет потепление, – в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Погода на выходные 16 – 17 ноября
Синоптик отметила, в ближайшей перспективе сильные морозы еще не ожидаются. Даже -10 градусов не будет.
Репетиция зимы в некоторых областях 13 – 15 ноября. А потом опять все-таки теплая воздушная масса и прояснения к нам поступят, и еще порадует солнышко", – подчеркнула Наталья Птуха.
Эксперт рассказала, что на выходных в Украине ожидается повышение температуры.
+3 – +9 градусов, даже до +10 ожидаем, что по крайней мере на выходные будет в большинстве регионов Украины. То есть снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы. Это в субботу и воскресенье,
– сказала Наталья Птуха.
В то же время подчеркнула, более +15 градусов уже не ожидается. Разве что на Юге 16 – 18 ноября еще может быть до +13. Кстати, следующая неделя будет несколько теплее этой.
"На выходные и по крайней мере в первой половине следующей недели температурные показатели будут выше, чем сейчас", – подчеркнула синоптик.
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Прогноз на зиму в Украине
- Ранее в интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, ожидается, что зима в Украине будет теплой. Средняя за сезон температура воздуха может превысить норму на 2 градуса.
- Кстати, в Украине наблюдается тенденция к существенному повышению температуры. Так, за последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса по сравнению с 1970 – 1980.
- Эксперт отметила, очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году. В то же время Вера Балабух отметила, резкие снижения температуры и заливы арктического холода также возможны.
- Кстати, самая низкая температура воздуха зимой наблюдается на Востоке и высокогорье Карпат. Вероятно, этот год не будет исключением.
- "Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", – отметила Вера Балабух.