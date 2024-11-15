Усилятся ли морозы на выходных, или же наоборот – снова будет потепление, – в интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на выходные 16 – 17 ноября

Синоптик отметила, в ближайшей перспективе сильные морозы еще не ожидаются. Даже -10 градусов не будет.

Репетиция зимы в некоторых областях 13 – 15 ноября. А потом опять все-таки теплая воздушная масса и прояснения к нам поступят, и еще порадует солнышко", – подчеркнула Наталья Птуха.

Эксперт рассказала, что на выходных в Украине ожидается повышение температуры.

+3 – +9 градусов, даже до +10 ожидаем, что по крайней мере на выходные будет в большинстве регионов Украины. То есть снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы. Это в субботу и воскресенье,

– сказала Наталья Птуха.

В то же время подчеркнула, более +15 градусов уже не ожидается. Разве что на Юге 16 – 18 ноября еще может быть до +13. Кстати, следующая неделя будет несколько теплее этой.

"На выходные и по крайней мере в первой половине следующей недели температурные показатели будут выше, чем сейчас", – подчеркнула синоптик.

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