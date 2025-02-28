Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на начало марта

Синоптики прогнозировали, что на выходных, 1– 2 марта, в Украине, кроме Востока, будет небольшой мокрый снег и дождь. На Северо-Востоке и Востоке на дорогах местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5– 10 метров в секунду.

Температура в восточных областях ночью -6.– -14 градусов, днем от -4 до +1. Тем временем на остальной территории ночью 0– -7 градусов, на Западе от +3 до -2 градусов, днем +1– +7.

Кстати, в Укргидрометцентре также писали, что среднее лунная температура воздух в марте предполагается +1– +7 градусов. Это на 1– 1, 5 градуса выше климатической нормы. Месячное количество осадков ожидается 22 – 42 миллиметра (в Карпатах местами 50– 74 миллиметра), что меньше нормы.