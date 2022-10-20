Ночью в восточных и юго-восточных областях Украины ожидается дождь. Ночью и утром в западных и северных областях местами может быть туман.
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В восточных и Запорожской областях местами возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза. Днем температура в среднем составит 7-12 градусов тепла.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 21 октября в Украине немного потеплеет. В западных областях и на юге максимальная температура воздуха будет +10+14 градусов, на остальной территории будет +8+12 градусов.
В пятницу в большинстве областей осадков не будет, даже будет выглядывать солнце – антициклон,
– информирует Диденко.
В Киеве 21 октября не будет ни дождя, ни снега. По словам Натальи Диденко, день будет с переменным солнцем, а ветер ослабнет.
Прогноз погоды в городах Украины на 21 октября
Ужгород – -2+13
Львов – 0+13
Ивано-Франковск – 0+11
Тернополь – 0+11
Черновцы – 0+12
Хмельницкий – +0+11
Луцк – 0+11
Ровно – 0+10
Житомир – 0+10
Винница – 0+9
Одесса – +4+12
Николаев – +4+12
Херсон – +5+12
Симферополь – +6+17
Кропивницкий – +2+10
Черкассы – +2+10
Чернигов – 0+8
Сумы – +1+8
Полтава – +2+9
Днепр – +4+10
Запорожье – +4+10
Донецк – +4+9
Луганск – +4+9
Харьков – +4+8
Киев – +1+10
Погода в Украине на 21 октября / Карта Укргидрометцентра