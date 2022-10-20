Лише вночі у східних та південно-східних областях України очікується дощ. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями може бути туман.
До речі Загроза глобального потепління: чи може в Україні зникнути зима
У східних та Запорізькій областях місцями можливі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу. Вдень температура в середньому складатиме 7 – 12 градусів тепла.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 21 жовтня в Україні трішки потепліє. У західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів.
У п'ятницю в більшості областей опадів не буде, навіть визиратиме сонце – антициклон,
– інформує Діденко.
У Києві 21 жовтня не буде ані дощу, ані снігу. За словами Наталки Діденко, день буде з мінливим сонцем, а вітер послабне.
Прогноз погоди у містах України на 21 жовтня
Ужгород – -2+13
Львів – 0+13
Івано-Франківськ – 0+11
Тернопіль – 0+11
Чернівці – 0+12
Хмельницький – +0+11
Луцьк – 0+11
Рівне – 0+10
Житомир – 0+10
Вінниця – 0+9
Одеса – +4+12
Миколаїв – +4+12
Херсон – +5+12
Сімферополь – +6+17
Кропивницький – +2+10
Черкаси – +2+10
Чернігів – 0+8
Суми – +1+8
Полтава – +2+9
Дніпро – +4+10
Запоріжжя – +4+10
Донецьк – +4+9
Луганськ – +4+9
Харків – +4+8
Київ – +1+10
Погода в Україні на 21 жовтня / Карта Укргідрометцентру