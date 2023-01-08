В западной части ночью местами небольшой мокрый снег, днем дождь. Температура ночью на Западе будет около 0 градусов, а на Закарпатье до 5 градусов тепла.

Кстати Хотели заморозить Украину, но вернулось бумерангом: в центральную Россию пришли сильные морозы

На Западе ожидается снег и дождь

На остальной территории без осадков, лишь в большинстве северных, ночью центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег.

Температура ночью 4 – 9 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Левобережье ночью 13 – 18, а днем 1 – 6 градусов мороза.

9 января в Украине, кроме востока, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Погода в городах Украины

Киев – -5...-2

Ужгород – +4...+9

Львов – 0...+9

Ивано-Франковск – +1...+8

Тернополь – +1...+6

Черновцы – 0...+7

Хмельницкий – -1...+6

Луцк – 0...+8

Ровно – 0...+6

Житомир – -4...+3

Винница – -4...+2

Одесса – -3...+3

Николаев – -4...+2

Херсон – -5...-2

Симферополь – -6...+3

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -6...-2

Чернигов – -7...+1

Суммы – -12...+1

Полтава – -10...-1

Днепр – -11...-1

Запорожье – -10...-1

Донецк – -11...-6

Луганск – -12...-7

Харьков – -13...-2



Погода в Украине 9 января / Карта Укргидрометцентра