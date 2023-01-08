В западной части ночью местами небольшой мокрый снег, днем дождь. Температура ночью на Западе будет около 0 градусов, а на Закарпатье до 5 градусов тепла.
Кстати Хотели заморозить Украину, но вернулось бумерангом: в центральную Россию пришли сильные морозы
На Западе ожидается снег и дождь
На остальной территории без осадков, лишь в большинстве северных, ночью центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег.
Температура ночью 4 – 9 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Левобережье ночью 13 – 18, а днем 1 – 6 градусов мороза.
9 января в Украине, кроме востока, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Погода в городах Украины
Киев – -5...-2
Ужгород – +4...+9
Львов – 0...+9
Ивано-Франковск – +1...+8
Тернополь – +1...+6
Черновцы – 0...+7
Хмельницкий – -1...+6
Луцк – 0...+8
Ровно – 0...+6
Житомир – -4...+3
Винница – -4...+2
Одесса – -3...+3
Николаев – -4...+2
Херсон – -5...-2
Симферополь – -6...+3
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -6...-2
Чернигов – -7...+1
Суммы – -12...+1
Полтава – -10...-1
Днепр – -11...-1
Запорожье – -10...-1
Донецк – -11...-6
Луганск – -12...-7
Харьков – -13...-2
Погода в Украине 9 января / Карта Укргидрометцентра