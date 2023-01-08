У західній частині місцями вночі невеликий мокрий сніг, а вдень дощ. Температура вночі на Заході буде близько 0 градусів, а на Закарпатті до 5 градусів тепла.

До речі Хотіли заморозити Україну, але повернулось бумерангом: у центральну Росію прийшли люті морози

На Заході очікується мокрий сніг і дощ

На решті території без опадів, лише у більшості північних, вночі та в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий сніг.

Температура вночі 4 – 9 градуси морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Лівобережжі вночі 13 – 18, а вдень 1 – 6 градусів морозу.

9 січня в Україні, крім сходу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Погода в містах України

Київ – -5...-2

Ужгород – +4...+9

Львів – 0...+9

Івано-Франківськ – +1...+8

Тернопіль – +1...+6

Чернівці – 0...+7

Хмельницький – -1...+6

Луцьк – 0...+8

Рівне – 0...+6

Житомир – -4...+3

Вінниця – -4...+2

Одеса – -3...+3

Миколаїв – -4...+2

Херсон – -5...-2

Сімферополь – -6...+3

Кропивницький – -4...-6

Черкаси – -6...-2

Чернігів – -7...+1

Суми – -12...+1

Полтава – -10...-1

Дніпро – -11...-1

Запоріжжя – -10...-1

Донецьк – -11...-6

Луганськ – -12...-7

Харків – -13...-2



Погода в Україні 9 січня / Карта Укргідрометцентру