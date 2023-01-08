У західній частині місцями вночі невеликий мокрий сніг, а вдень дощ. Температура вночі на Заході буде близько 0 градусів, а на Закарпатті до 5 градусів тепла.
До речі Хотіли заморозити Україну, але повернулось бумерангом: у центральну Росію прийшли люті морози
На Заході очікується мокрий сніг і дощ
На решті території без опадів, лише у більшості північних, вночі та в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий сніг.
Температура вночі 4 – 9 градуси морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Лівобережжі вночі 13 – 18, а вдень 1 – 6 градусів морозу.
9 січня в Україні, крім сходу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
Погода в містах України
Київ – -5...-2
Ужгород – +4...+9
Львів – 0...+9
Івано-Франківськ – +1...+8
Тернопіль – +1...+6
Чернівці – 0...+7
Хмельницький – -1...+6
Луцьк – 0...+8
Рівне – 0...+6
Житомир – -4...+3
Вінниця – -4...+2
Одеса – -3...+3
Миколаїв – -4...+2
Херсон – -5...-2
Сімферополь – -6...+3
Кропивницький – -4...-6
Черкаси – -6...-2
Чернігів – -7...+1
Суми – -12...+1
Полтава – -10...-1
Дніпро – -11...-1
Запоріжжя – -10...-1
Донецьк – -11...-6
Луганськ – -12...-7
Харків – -13...-2
Погода в Україні 9 січня / Карта Укргідрометцентру