В Украину идет антициклон "Frederik": как изменится погода

Уже на этих выходных в Украине ожидается ослабление жары. Впрочем, пока кроме южных и восточных регионов. Дожди возможны преимущественно в западных областях.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт спрогнозировал, какой будет погода 20 и 21 июля.

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Жара ослабнет

Кибальчич отметил, что под влиянием европейского антициклона "Frederik", в Украину с Северо-Запада начала поступать прохладная и более влажная воздушная масса атлантического происхождения.

В связи с этим, начиная с 19 июля, постепенно температура воздуха снизится до более комфортных летних показателей. Однако в юго-восточной части страны жаркая погода с максимальными дневными показателями до +35 – +37 еще сохранится некоторое время,

– спрогнозировал синоптик.

Добавил, что вследствие преобладания антициклональной циркуляции и отсутствия атмосферных фронтов вероятность осадков по Украине на ближайшие двое суток ожидается низкой. Кстати, в большинстве центральных, южных и восточных регионов, по-прежнему, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

Прогноз погоды на субботу

На Западе переменная облачность, без осадков. Только днем в Карпатах возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура воздуха ночью +13 – +18, днем +27 – +32.

На Севере переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +13 – +18, днем +26 – +31.

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура воздуха ночью +16 – +21, днем +29 – +34.

На Юге переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7 – 12 метров на секунду. Температура воздуха ночью +18 – +23, днем +31 – +36.

На Востоке малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +18 – +23, днем +29 – +34.

Погода на 21 июля

В воскресенье ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем на большей части территории Запада умеренные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура ночью +14 – +19 градусов, днем +21 – +26.

На Севере переменная облачность, без осадков. Только во второй половине дня и вечером на Киевщине дождь. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +13 – +18, днем +27 – +32.

В центральных областях будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +16 – +21, днем +31 – +36.

В южных регионах и в Крыму малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Днем отдельные порывы, 15 – 17 метров на секунду. Температура воздуха ночью +19 – +24, днем +32 – +37 градуса.

На востоке без осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Температура воздуха ночью +17 – +22, днем +31 – +36.