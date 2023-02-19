Какая причина аномального тепла зимой

Средняя за месяц температура воздуха в январе была на 1 – 5 градусов выше климатической нормы, а на Прикарпатье и Закарпатье даже на 5 – 6 и более. Об этом рассказала заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Климатолог отметила, что речь идет о новой климатической норме 1991 – 2020 годов. Если же оценивать погодные условия относительно 1961 – 1990 годов, то аномалии будут еще больше на 2 – 3 градуса.

Обратите внимание! Это средние за месяц аномалии температуры воздуха. Суточные аномалии температуры нередко достигали 10 – 15 градусов. То есть, в отдельные дни января температура воздуха была такой, как обычно наблюдается в ноябре, или даже октябре.

Причиной такой аномально теплой погоды является изменение климата, обусловленное человеческой деятельностью, и особенности атмосферной циркуляции, которые наблюдались в северном полушарии,

– отметили в Укргидрометцентре.

К таким процессам относится прежде всего Южное колебание, которое уже третий год подряд находится в отрицательной фазе – Ла-Ниньо, и влияет на погоду многих регионов и Украины.

Постепенно Ла-Нинья теряет свою интенсивность и уже в начале лета Южное колебание может перейти в положительную фазу Эль-Ниньо, которая будет обуславливать другие процессы в северном полушарии.

Впрочем, несмотря на уменьшение интенсивности Ла-Нинья, его влияние на глобальную атмосферную циркуляцию еще будет сохраняться до конца февраля и в начале весны. "Как следствие, последний месяц зимы также вероятно будет на 2 - 3 градуса теплее по сравнению с климатической нормой", – подытожила климатолог.