Яка причина аномального тепла взимку

Середня за місяць температура повітря у січні була на 1 – 5 градусів вищою за кліматичну норму, а на Прикарпатті та Закарпатті навіть на 5 – 6 і більше. Про це розповіла завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Кліматолог зазначила, що йдеться про нову кліматичну норму 1991 – 2020 років. Якщо ж оцінювати погодні умови щодо 1961 – 1990 років, то аномалії будуть ще більшими на 2 – 3 градуси.

Зверніть увагу! Це середні за місяць аномалії температури повітря. Добові аномалії температури нерідко сягали 10-15 градусів. Тобто, в окремі дні січня температура повітря була такою, як за звичай спостерігається у листопаді, чи навіть жовтні.

Причиною такої аномально-теплої погоди є зміна клімату, зумовлена людською діяльністю, та особливості атмосферної циркуляції, які спостерігались у північній півкулі,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

До таких процесів належить насамперед Південне коливання, яке уже третій рік поспіль перебуває у від'ємній фазі, – Ла-Ніньо, і впливає на погоду багатьох регіонів, і України також.

Поступово Ла-Нінья втрачає свою інтенсивність і уже на початку літа Південне коливання може перейти в додатну фазу Ель-Ніньйо, яка зумовлюватиме уже інші процеси у північній півкулі.

Втім, не зважаючи на зменшення інтенсивності Ла-Нінья, його вплив на глобальну атмосферну циркуляцію ще зберігатиметься до кінця лютого і на початку весни. "Як наслідок, останній місяць зими також ймовірно буде на 2 – 3 градуси теплішим, порівняно з кліматичною нормою", – підсумувала кліматолог.