Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на зиму, декабрь в Украине

По прогнозу Кибальчича, на Юге и в Крыму зимние условия наступят не в полной мере.

Средняя температура здесь будет выше 0 градусов. Несмотря на это, в течение месяца возможны кратковременные периоды морозной погоды,

– подчеркнул метеоролог.

Между тем на остальной территории Украины среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах -1 – -4 градуса, а в высокогорных районах Карпат - местами до -5 – -7 градусов. Это соответствует многолетним нормам.

Также синоптик писал, что первая декада декабря пройдет под влиянием малоподвижных процессов в поле повышенного атмосферного давления. Впрочем, ближе к середине месяца ожидается усиление циклонической активности, что охватит большую часть Европы.

"Это приведет к резким колебаниям температуры, порывистому ветру и значительным осадкам в виде мокрого снега и дождя", – отметил Кибальчич.

Кстати, в этот период температура воздуха превысит норму примерно на 2 – 6 градусов. Далее, уже после 20 декабря, ожидается поступление холодного арктического воздуха с северо-запада. Оно повлечет за собой похолодание. Впрочем, его сила и продолжительность пока неизвестны.