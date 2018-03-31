Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину зайдет резкое потепление – до +20 градусов

Погода в Украине 1 апреля, в Вербное воскресенье, будет теплой. На юге и в центральных регионах ожидается до невероятных 20 градусов тепла. Запад будут заливать дожди, и во всех областях ожидается сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Большое тепло – уже на пути в Украину. Начну с Вербного воскресенья. 1 апреля у нас будет до +20 градусов. Не везде, в южной части и местами в центральных областях. Но мы так долго ждали этих градусов", – пишет синоптик.

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В большинстве областей также будет очень тепло, в течение дня – + 10 ... + 16 градусов. Прохладнее будет в западных областях – до +8 ... + 11 градусов тепла и сильные дожди, возможны грозы.

Вечером дожди доберутся до Одесской, Винницкой, Житомирской и западных районов Киевской области. Кроме того, первого апреля по всей территории Украины ожидается сильный южный ветер.

На Вербное воскресенье в Киеве будет штормовой ветер, до +16 градусов тепла.



Прогноз погоды на воскресенье, 1 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +12…+14

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +11…+13

Черновцы – +12…+14

Хмельницкий – +12…+14

Луцк – +11…+13

Ровно – +12…+14

Житомир – +15…+17

Винница – +15…+17

Одесса – +15…+17

Николаев – +15…+17

Херсон – +14…+16

Симферополь – +17…+19

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +15…+17

Чернигов – +14…+16

Сумы – +11…+13

Полтава – +11…+13

Днепр – +14…+16

Запорожье – +13…+15

Донецк – +13…+15

Луганск – +14…+16

Харьков – +12…+14

Киев – +14…+16