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Прогноз погоди на 1 квітня: в Україну зайде різке потепління – до +20 градусів

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Погода в Україні на 1 квітня, Вербну неділю, буде теплою
Погода в Україні на 1 квітня, Вербну неділю, буде теплою / delfi.lv

Погода в Україні на 1 квітня, Вербну неділю, буде теплою. На півдні та у центральних регіонах очікується до неймовірних +20 градусів тепла. Захід заливатимуть дощі, і у всіх областях очікується сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Велике тепло – вже на шляху в Україну. Почну із Вербної неділі. 1-го квітня у нас буде до +20 градусів. Не скрізь, у південній частині та місцями у центральних областях. Але ми так довго чекали цих градусів", – пише синоптик.

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У більшості областей також буде дуже тепло, протягом дня — +10...+16 градусів. Прохолодніше буде у західних областях – до +8...+11 градусів тепла і сильні дощі, можливі грози.

Ввечері дощі доберуться до Одещини, Вінниччини, Житомирщини і західних районів Київщини. Окрім того, першого квітня по усій території України очікується сильний південний вітер.

На Вербну неділю у Києві – штормовий вітер, до +16 градусів тепла.

Прогноз погоди на неділю, 1 квітня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +11…+13

Рівне – +12…+14

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +14…+16

Суми – +11…+13

Полтава – +11…+13

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +14…+16

Харків – +12…+14

Київ – +14…+16

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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